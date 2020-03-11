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Газовая дипломатия

"Новатэк" уверен в завершении строительства "Северного потока - 2" в ближайшее время

По словам главы компании Леонида Михельсона, у РФ есть большой потенциал наращивания добычи газа, стоимость которой одна из самых низких в мире

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Леонид Михельсон, глава крупнейшего в РФ частного добытчика газа "Новатэка", уверен, что в ближайшее время удаться завершить реализацию проекта газопровода "Северный поток - 2". Об этом он заявил, выступая в Совете Федерации.

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"Уверен, что в ближайшее время удастся завершить прокладку "Северного потока - 2", - сказал Михельсон.

При этом он отметил, что поставки трубопроводного газа эффективны на расстоянии до 3 тыс. км. На более длинные расстояние более рентабельно поставлять газ в сжиженном виде. "А есть такие рынка, как Юго-Восточная Азия, куда построить газопроводы от наших месторождений просто невозможно", - добавил глава "Новатэка".

По словам Михельсона, у РФ есть большой потенциал наращивания добычи газа, стоимость которой одна из самых низких в мире. "Она (стоимость добычи - прим. ТАСС) в восемь раз меньше, чем текущая - очень низкая цена на газ на Henry Hub в США", - отметил глава "Новатэка".

 

Теги
СШАРоссияГазовая дипломатияТрамп, ДональдМихельсон, Леонид Викторович
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