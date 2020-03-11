{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Дело в отношении Олега Тинькова

Тинькофф банк не наблюдает оттока средств клиентов на фоне новостей о Тинькове

Речь идет о претензиях налоговой службы США к основателю кредитной организации, а также о диагностировании у него острой формы лейкемии
Описание
© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Тинькофф банк не зафиксировал оттока средств клиентов после новостей о претензиях налоговой службы США к основателю кредитной организации Олегу Тинькову, а также о диагностировании у него острой формы лейкемии. Об этом сообщил журналистам в ходе телефонной конференции председатель правления Тинькофф банка Оливер Хьюз.

На эту тему
Обращение Олега Тинькова. Полный текст

"На фоне общей ситуации, сначала - новости об Олеге [Тинькове] и потом, конечно, коронавирусе и панике на рынке мы, естественно, увидели обычный уровень вопросов наших клиентов. Это вполне ожидаемо. У нас не было оттока, наши балансы и позиции не изменились. Но мы применяем разные меры по работе с клиентами, в первую очередь - информационная работа", - сказал Хьюз в ходе телефонной конференции.

Глобальные депозитарные расписки TCS Group - головной структуры Тинькофф банка - 6 марта, после заявления Тинькова о болезни, на Московской бирже рухнули почти на 29%. Стоимость бумаг TCS Group на Лондонской фондовой бирже упала на 25,6%.

Руководитель управления корпоративных финансов банка Сергей Пирогов сообщил, что новости об аресте бизнесмена не повлияли на операционную деятельность группы.

На эту тему
В чем обвиняют Олега Тинькова

Он напомнил, что Тиньков является главным акционером TCS Group. В случае изменения доли Тинькова в компании, прямого влияния на бизнес банка Пирогов не ожидает.

В конце февраля налоговая служба США предъявила в суде Лондона претензии Тинькову в нарушении американского налогового законодательства. Тогда стоимость депозитарных расписок TCS Group в ходе торгов на Лондонской фондовой бирже упала на 10,8%. По утверждениям американской стороны, он предоставил заведомо ложные сведения о своих активах при отказе от американского гражданства в 2013 году. Совокупно по выдвинутым обвинениям в США ему грозит до шести лет тюремного заключения.

Слушание по его делу намечено на 27 апреля.

Теги
РоссияДело в отношении Олега Тинькова
Реклама на ТАСС
Медведев намерен обсудить с Румасом ситуацию с коронавирусом и нефтью
Замглавы Совета безопасности РФ отметил, что ситуация на нефтяных рынках может сказаться на общем развитии экономик всех стран
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС