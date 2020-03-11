Тинькофф банк не наблюдает оттока средств клиентов на фоне новостей о Тинькове

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Тинькофф банк не зафиксировал оттока средств клиентов после новостей о претензиях налоговой службы США к основателю кредитной организации Олегу Тинькову, а также о диагностировании у него острой формы лейкемии. Об этом сообщил журналистам в ходе телефонной конференции председатель правления Тинькофф банка Оливер Хьюз.

"На фоне общей ситуации, сначала - новости об Олеге [Тинькове] и потом, конечно, коронавирусе и панике на рынке мы, естественно, увидели обычный уровень вопросов наших клиентов. Это вполне ожидаемо. У нас не было оттока, наши балансы и позиции не изменились. Но мы применяем разные меры по работе с клиентами, в первую очередь - информационная работа", - сказал Хьюз в ходе телефонной конференции.

Глобальные депозитарные расписки TCS Group - головной структуры Тинькофф банка - 6 марта, после заявления Тинькова о болезни, на Московской бирже рухнули почти на 29%. Стоимость бумаг TCS Group на Лондонской фондовой бирже упала на 25,6%.

Руководитель управления корпоративных финансов банка Сергей Пирогов сообщил, что новости об аресте бизнесмена не повлияли на операционную деятельность группы.