Авиакомпания "Россия" отменила часть рейсов в Италию из Петербурга из-за коронавируса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 марта. /ТАСС/. Авиакомпания "Россия" отменила регулярные рейсы из Санкт-Петербурга в Милан и Рим, запланированные на 11 и 13 марта, на фоне ситуации с новым коронавирусом в Италии, сообщил журналистам в среду официальный представитель перевозчика.

"Авиакомпания "Россия" отменила выполнение 11 и 13 марта следующих рейсов из Санкт-Петербурга: SU 6675 и SU 6676 в Рим, а также SU 6673 и SU 6674 в Милан. Рейсы по этим направлениям будут выполнены завтра, 12 марта, согласно расписанию", - сказал он.

Представитель перевозчика также напомнил, что ранее авиакомпания отменила все рейсы из Петербурга в Италию, которые выполнялись по совместным программам с туроператором "Библио-глобус".