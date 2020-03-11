Поступление собственных доходов в бюджет Дагестана в 2019 году выросло на 8%

МАХАЧКАЛА, 11 марта. /ТАСС/. Поступление налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Дагестана в 2019 году составило 108% к уровню 2018 года, сообщил в среду полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка в ходе совещания по вопросам социально экономического развития Дагестана.

"Консолидированный бюджет Республики Дагестан за 2019 год исполнен на 112,5% к уровню 2018 года. Поступления налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Республики Дагестан за 2019 год составили 108% к годовым назначениям", - сказал Чайка, добавив, что дотационность бюджета Дагестана в 2019 году составила "немногим более 55%".

По данным полпреда в СКФО, положительный результат отмечен в сфере строительства республики. "Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности "Строительство", составила в 2019 году 115%, восстановив свои позиции после спада 2018 года, за 2019 год улучшили жилищные условия 22 тыс. 260 семей", - сказал Чайка.

Также, по его словам, позитивную динамику демонстрирует сельскохозяйственный сектор республики. "Индекс производства в этом секторе экономики Дагестана составил около 101,4%, причем положительные показатели достигнуты как в животноводстве, 101,5%, так и в растениеводстве, 101,2%", - сказал полпред.

В 2018 году глава региона Владимир Васильев сообщал, что дальнейшее экономическое развитие Дагестана требует вывода из тени существенной доли местного бизнеса.