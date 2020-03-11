Заявки в Роспатент на бумаге могут запретить

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Первый вице-премьер Андрей Белоусов предложит запретить подачу заявок в Роспатент на бумаге, это необходимо для ускорения работы ведомства. Об этом он заявил в ходе итоговой коллегии Роспатента.

"Я склонен выйти с предложением вообще запретить подавать на бумаге заявки с какого-то момента, только в электронном виде. Конечно, если мы подаем на бумаге, о какой скорости может идти речь", - отметил Белоусов.

Он подчеркнул, что попросил замминистра экономического развития Оксану Тарасенко провести совещание по цифровизации Роспатента.

"Нужно посмотреть вместе с коллегами из Минкомсвязи, которые занимаются системным решением этих вопросов, созданием государственных информационных систем, куда мы двигаемся", - добавил он.

По оценке первого вице-премьера, от 20-30% до 50% всех заявок подается в электронном виде, а заявок на регистрацию товарных знаков - 80%.

По словам Белоусова, через три года система Роспатента должна стать абсолютно клиентоориентированной. Он также обозначил, что основной KPI для ведомства - это патентная активность.