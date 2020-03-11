Названа предварительная стоимость железнодорожного перехода на Сахалин

НИКОЛАЕВСК-НА-АМУРЕ, 11 марта. /ТАСС/. Стоимость железнодорожного транспортного перехода с материка на Сахалин в варианте моста оценивается в 227 млрд рублей, а в варианте тоннеля - в 237 млрд рублей.

Об этом сообщил представитель ОАО "Институт Гипростроймост" (занимается разработкой проектных решений) во время общественных слушаний по оценке воздействия на окружающую среду строительства ж/д перехода.

"Касаемо стоимости моста и тоннеля - цифры примерно сопоставимы. На сегодняшний день, по нашим оценкам, строительство моста обойдется в 227 млрд, тоннеля - в 237 млрд. Это приблизительно. Что касается эксплуатации, эксплуатация тоннеля, конечно, дороже", - сказал представитель организации.