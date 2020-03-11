Ставки фрахта крупнейших нефтяных танкеров поднялись до $200 тыс.

ЛОНДОН, 11 марта. /ТАСС/. Ставки суб-фрахта крупнейших нефтяных танкеров VLCC взлетели сегодня свыше $200 тыс. США в сутки, на фоне ажиотажного спроса на танкеры в условиях разворачивающейся нефтяной войны между Саудовской Аравии и России, сообщает The Splash.

Ставки фрахта супертанкеров находились в районе $18 тыс. в сутки еще в пятницу на прошлой неделе. Сегодня были зафиксированы сделки суб-фрахта по ставкам до $241 949 в день.

Splash отмечает при этом, что Саудовская Аравия готова платить больше за более дорогие в эксплуатации суда, не оборудованные скрубберами, поскольку они доступны без промедления.

Однако аналитики предупреждают, что эти уровни ставок "несостоятельны", и скорее всего, сделки не будут реализованы.

Саудовская Аравия начала ценовую войну после провала переговоров по нефтяной сделке ОПЕК+ с Россией на этих выходных.