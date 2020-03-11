Власти Липецкой области наградили предприятия с высокой эффективностью производства

ЛИПЕЦК, 11 марта. /ТАСС/. Предприятия Липецкой области, демонстрирующие высокие показатели эффективности производства, получили от региональных властей денежные премии, сообщил в среду глава областной администрации Игорь Артамонов, выступая на торжественной церемонии награждения победителей регионального конкурса по качеству.

"Мы заинтересованы, чтобы наши предприятия становились более производительными, более энергоэффективными, были сертифицированы по всем международным стандартам и были конкурентоспособными не только на российском уровне, но и на международном", - сказал Артамонов. Он отметил, что подобные конкурсы дают предприятиям стимул повышать качество работы, внедрять новые эффективные методы управления и тиражировать свой опыт.

По словам главы региона, в нынешнем году свои заявки на областной смотр подали 22 предприятия. Двух лауреатов определили в сегменте организаций с численностью работников до 250 человек и свыше 250 человек. Победители получили дипломы и денежные премии в размере 100 тыс. рублей. Дипломантами конкурса, занявшими вторые места, признаны еще четыре компании, которым были присуждены премии в размере 25 тыс. рублей.

