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РФПИ: инвесторы высоко оценили действия ЦБ и кабмина по нормализации ситуации в экономике

По мнению инвесторов, РФ обладает очень мощным запасом макроэкономической стабильности, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев

НОВО-ОГАРЕВО, 11 марта. /ТАСС/. Инвесторы высоко оценили действия ЦБ и правительства для нормализации ситуации в экономике РФ, заявил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев по итогам встречи президента РФ Владимира Путина с инвесторами.

"Инвесторы отметили, что Россия обладает очень мощным запасом макроэкономической стабильности, все оценили высоко действия Центрального банка и правительства России о том, что предпринимается в рамках той турбулентности, которую мы наблюдаем в мире", - сказал Дмитриев.

По его словам, совместный инвестиционный фонд с Саудовской Аравией продолжит работу.  Дмитриев отметил, что Россия и Саудовская Аравия продолжат сотрудничество, несмотря на попытки их "рассорить".

"Да, безусловно, несмотря на очевидные разногласия, которые у нас есть по ряду энергетических вопросов мы продолжаем активно работать с Саудовской Аравией ... И безусловно, много есть людей, которые пытаются рассорить Россию и Саудовскую Аравию, безусловно мы видим, что настрой со стороны России и со стороны Саудовской Аравии очень конструктивный. Да, безусловно, есть расхождения по ряду энергетических тематик, но Россия развила очень партнерские отношения с Саудовской Аравией в принципе, эти отношения безусловно будут продолжаться", - сказал Дмитриев.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияСаудовская АравияДмитриев, Кирилл Александрович
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