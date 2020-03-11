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Выпуск водки в России за два месяца упал на 13,7%

Производство шампанского выросло на 25,2%

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Производство водки в России в январе - феврале 2020 года снизилось на 13,7%, при этом выпуск шампанского подскочил на 25,2%. Об этом говорится в сообщении Национального союза защиты прав потребителей.

"Объем производства водки по итогам января - февраля 2020 году составил 9,46 млн дал (86,3% от уровня аналогичного периода 2019 года). В феврале произведено 5,07 млн дал (94,9% от уровня февраля прошедшего года)", - отмечается в сообщении.

При этом производство шампанских и игристых вин за два месяца 2020 года резко увеличилось на 25,2%, до 1,75 млн дал, за февраль рост составил 25,5%, до 0,9 млн дал. Также за рассматриваемый период в России виноделы увеличили выпуск коньяка на 7%, до 1,21 млн дал. При этом в феврале наблюдалось снижение производства напитка на 4,6%, до 0,6 млн дал.

Падает выпуск вина и спирта

Производство тихих вин по итогам января - февраля снизилось на 22,5%, до 2,9 млн дал, в феврале - на 16,4%, до 1,76 млн дал. Производство винных напитков, изготовляемых без добавления этилового спирта за два месяца снизилось на 69,9%, до 1 млн дал, в феврале - на 65,8%, до 0,61 млн дал.

По данным экспертов, объем производства винных напитков, изготовляемых с добавлением этилового спирта, по итогам января - февраля 2020 года составил 0,05 млн дал, что на 13,7% ниже уровня прошлого года, в феврале - 0,02 млн дал (падение на 51%).

Производство фруктовых (плодовых) вин в январе - феврале 2020 года снизилось на 5,9%, до 1,33 млн дал, в феврале - выросло на 7,5%, до 0,78 млн дал.

Производства этилового ректификованного спирта из пищевого сырья в январе - феврале 2020 года составил 7,3 млн дал (рост на 0,8%), в феврале - 3,46 млн дал (рост на 0,3%).

В Национальном союзе защиты прав потребителей отметили, что в целом объем российского производства алкогольной продукции (без пива, напитков, изготовляемых на основе пива, сидра, пуаре и медовухи) в январе - феврале 2020 года снизился на 14,8%, до 20,45 млн дал, в феврале - на 12,3%, до 11,14 млн дал.

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