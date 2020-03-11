ЦБ и МИнБанк подали жалобы на отказ в аресте имущества бывшего руководства банка

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. ЦБ и Московский индустриальный банк (МИнБанк) подали жалобы на отказ Арбитражного суда Москвы в аресте имущества бывших собственников и топ-менеджеров санируемого МИнБанка на 195,7 млрд рублей, следует из картотеки арбитражных дел.

Документы по делу направлены в суд апелляционной инстанции.

22 января 2019 года ЦБ объявил о решении санировать МИнБанк через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). На тот момент МИнБанк занимал 33-е место по размеру активов среди российских банков.