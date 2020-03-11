Подрядчик пообещал за неделю погасить долги по зарплате бастующим во Владивостоке рабочим

ВЛАДИВОСТОК, 11 марта. /ТАСС/. Работодатель строителей, которые заняты на возведении музейного-театрального комплекса на острове Русский, попросил неделю для разбирательства с выплатами заработной платы. Об этом в среду сообщила журналистам заместитель председателя правительства Приморского края Елена Бронникова.

Строители музейного-театрального комплекса на острове Русский в среду остановили работу из-за выплаты им неполной заработной платы. По сообщениям региональных СМИ, работу остановили около тысячи человек из-за того, что им полностью или частично не выплатили зарплату, не выдают рабочий инвентарь, плохо кормят и не оплачивают переработки.

"Как только мы узнали об этом [остановке работы], я выехала туда. Встреча состоялась с заказчиком непосредственно - это руководитель филиала фонда "Национальное культурное наследие", с генеральным подрядчиком - это АО "Стройтрансгаз" и субподрядчиком - "Стройтрансгаз-Восток". Непосредственно субподрядчик является работодателем тех строителей, которые вышли на забастовку. <…> Руководитель попросил неделю, чтобы разобраться. Если где-то есть нарушения, то выплатить [заработную плату]", - сообщила Бронникова.

Заместитель председателя регионального правительства разъяснила, что на момент ее визита не работали около ста человек, с утра не вышли на работу 400 человек, а тысяча строителей выполняли свои обязанности.

Бронникова разъяснила, что работодатель нанимал сотрудников через рекрутинговые агентства, которые обещали строителям заработную плату в размере 120 тысяч рублей месяц. Фактически же названная сумма является максимальной, в нее входит гарантированная часть и стимулирующие выплаты. "У работников претензия к тому, что она [заработная плата] выплачена не в том размере, который им был обещан", - разъяснила Бронникова и добавила, что видела расчетку, в которой, с учетом работы в выходные дни, стимулирующих и других выплат, заработная плата составляла 88 тысяч рублей до вычета налогов. Заместитель председателя регионального правительства добавила, что работодатель также оплачивает питание сотрудников - 30 тысяч рублей в месяц, их проезд к дому - около 15-18 тысяч рублей, а также время межвахтового отпуска - 500 рублей в день.

В среду прокуратура Приморского края совместно с Роспотребнадзором начали проверку соблюдения трудового законодательства и санитарно-эпидемиологических условий пребывания работников-вахтовиков, занятых на строительстве музейного-театрального комплекса на острове Русский. Также следственный комитет РФ по Приморскому краю организовал проведение доследственной проверки по факту невыплаты заработной платы работникам ООО "Стройтрансгаз-Восток".

Музейно-театральный комплекс на острове Русский

В марте 2019 года президент РФ Владимир Путин поручил правительству и руководству регионов открыть новые культурно-образовательные и музейные комплексы во Владивостоке, Калининграде, Кемерове и Севастополе. Правительству и властям субъектов поставили задачу обеспечить начало их функционирования к 31 декабря 2023 года. На Восточном экономическом форуме президент заострил внимание на важности строительства такого центра во Владивостоке, создание комплексов является одним из приоритетных направлений национального проекта "Культура".