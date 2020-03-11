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Распространение коронавируса нового типа

Bloomberg: потери Adidas в Китае могут составить порядка $0,5 млрд

По данным агентства, магазины постепенно открываются, и поток покупателей растет
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ТАСС, 11 марта. Немецкая компания Adidas прогнозирует снижение прибыли на 10% в первом квартале из-за вспышки коронавируса, что эквивалентно потере $450-570 млн. Об этом сообщило в среду агентство Bloomberg.

По его сведениям, продажи Adidas в Китае в феврале снизились на 80%, однако сейчас магазины постепенно открываются, и поток покупателей растет. "Мы в конце пищевой цепочки. Если вы две недели сидите дома, то ваши мысли заняты не тем, как купить пару кроссовок, а как заполнить свой холодильник", - приводит агентство слова главы компании Каспера Рорстеда. Отмечается, что если Олимпийские игры и Чемпионат Европы по футболу будут отложены, то потери производителя спортивной одежды от этого могут составить порядка $55-80 млн.

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КитайРаспространение коронавируса нового типа
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