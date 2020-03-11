Белоусов видит риски роста цен на бытовую технику и лекарства

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил о рисках роста цен на бытовую технику и лекарства в России из-за ослабления рубля.

"У нас сейчас в зоне риска находятся, естественно, бытовая техника, некоторые виды лекарств. И тут нужны будут дополнительные меры, потому что ЖНВЛП (жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты - прим. ТАСС) не должны дорожать ни при каких обстоятельствах", - сказал Белоусов.

"Но пока фатальных угроз нет", - добавил он.

При этом Белоусов рассчитывает, что инфляция в России в 2020 году не превысит 4%. "Я думаю, что нет. Я думаю, что где-то в районе 4% она может оказаться", - сказал он, отвечая на вопрос, может ли инфляция превысить 4%.

Ранее Минэкономразвития прогнозировало, что ускорение инфляции в РФ может начаться раньше из-за волатильности на валютном рынке. По оценкам министерства, инфляция в РФ в марте составит 2,3-2,4% в годовом выражении.

Согласно обновленному прогнозу Минэкономразвития, инфляция в России в 2020 году составит 3%.

Первый вице-премьер также заявил об отсутствии признаков спада российской экономики в текущем году. "Пока признаков такой опасности нет. То, что происходит сейчас на рынках, мы внимательно отслеживаем. Пока мы идем по более-менее позитивному сценарию", - сказал Белоусов журналистам, отвечая на вопрос о рисках снижения экономики РФ.