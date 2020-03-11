"Азимут" приостановит полеты из Ростова-на-Дону в Израиль из-за коронавируса

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 марта. /ТАСС/. Крупнейший авиаперевозчика Юга России авиакомпания "Азимут" приостанавливает полеты из Ростова-на-Дону в Тель-Авив с 19 марта до 26 апреля из-за коронавируса. Об этом говорится в сообщении авиаперевозчика.

"Авиакомпания "Азимут" приостанавливает полеты из Ростова-на-Дону в Тель-Авив с 19 марта по 26 апреля 2020 года в связи с введением режима домашнего карантина правительством Израиля", - говорится в сообщении.

Авиакомпания начала выполнять рейсы из Ростова-на-Дону в Тель-Авив 1 декабря 2019 года. Рейсы выполняются два раза в неделю по четвергам и воскресеньям.

"12 и 15 марта 2020 года "Азимут" выполнит рейсы для вывоза граждан по направлению Ростов-на-Дону - Тель-Авив - Ростов-на-Дону. Пассажирам, планировавшим отправиться в Израиль в марте или апреле, Авиакомпания "Азимут" рекомендует изменить даты бронирования на 12 или 15 марта 2020 года. Сборы за обмен билетов взиматься не будут", - подчеркнули в компании.

В настоящий момент "Азимут" выполняет возврат денежных средств пассажирам, которые приобрели билеты по указанному направлению на даты с 19 марта по 26 апреля 2020 года без штрафов и удержаний.

Авиакомпания "Азимут" - авиаперевозчик Юга России, базирующийся в аэропортах Платов (Ростов-на-Дону) и Пашковский (Краснодар). Флот "Азимута" состоит только из самолетов SSJ-100 улучшенной модификации SSJ-100-95LR с увеличенной дальностью полета. Сейчас в парке компании 11 самолетов Sukhoi Superjet 100, к 2022 году планируется расширение парка до 16 судов.