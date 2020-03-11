Ущерб страховых компаний России от мошенников в 2019 году превысил 8 млрд рублей

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Около 12,25 тыс. заявлений об ущербе от мошеннических действий было подано в правоохранительные органы в РФ в 2019 году, общий ущерб страховых компаний превысил 8 млрд рублей, сообщил вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Сергей Ефремов в ходе конференции по мошенничеству в страховании.

"В 2019 году было заявлено страховыми компаниями в органы 12,25 тыс. (заявлений), которые имели признаки страхового мошенничества и были доказаны как преступления. (...) До суда, к сожалению, доходят меньше 1%. Это и граждане, и преступные группы понимают", - сказал Ефремов. Он добавил, что дела возбуждают примерно в 19% случаев.

При этом 86% случаев мошенничества пришлось на ОСАГО.

"На сегодняшний день правоохранительные органы не имеют возможности и количественно, и качественно расследовать именно страховые преступления", - считает Ефремов.