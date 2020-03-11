Васильев: завод в Дагестане может наладить поставки сборных мостов в другие регионы

МАХАЧКАЛА, 11 марта. /ТАСС/. "Концерн КЭМЗ" (Кизлярский электромеханический завод) может наладить поставки сборных автомобильных мостов в другие российские регионы, сообщил в среду глава республики Владимир Васильев.

"Это быстровозводимые мосты, они очень дешево делаются, но на долгие годы. У нас сейчас спрос - минимум 90 мостов, вообще надо больше 150. Мы сейчас КЭМЗ заказали, в этом году хотим сделать 15-16 мостов для себя. Если нужно другим республикам горным, мы готовы подключиться", - сказал Васильев на совещании, которое в Махачкале провел полпред президента РФ в СКФО Юрий Чайка.

По словам Васильева, стоимость одного моста длиной более 30 м составляет 6-7 млн рублей.

В декабре прошлого года гендиректор ОАО "Концерн КЭМЗ" Ибрагим Ахматов сообщал ТАСС, что в 2020 году предприятие планирует поставить ГУ МЧС по Дагестану порядка 15 сборных мостов. Первый такой мост местному главку МЧС был изготовлен и поставлен в 2019 году.