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Skoda отзывает в России более 5,7 тыс. седанов Superb II

Под программу отзыва попадают автомобили, реализованные в 2013-2015 годах

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Официальный представитель Skoda в России - "Фольксваген Груп Рус" - отзывает 5742 модели Superb II. Как говорится в сообщении Росстандарта, под программу отзыва попадают автомобили, реализованные в 2013-2015 годах.

"Причина отзыва транспортных средств: вследствие недостаточной чувствительности функции контроля работы указателей поворота при некоторых обстоятельствах может быть не распознан отказ переднего указателя поворота, и бортовой компьютер не выдает водителю уведомление о возникшей неисправности", - пояснили в Росстандарте.

На автомобилях, подпадающих под отзыв, будет обновлено программное обеспечение блока управления бортовой сети. Работы будут проводиться бесплатно для владельцев авто.

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