На грузовом терминале станции Гродеково ДВЖД запустили в работу новый склад

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. На грузовом терминале станции Гродеково Дальневосточной железной дороги (ДВЖД, филиал ОАО "РЖД") запушен в работу новый склад площадью свыше 7 тыс. кв. м, который предназначен для перегрузки международных товаров из России в КНР и из КНР в Россию (два направления), следует из сообщения РЖД.

Внутри склада уложены железнодорожные пути как с российской шириной колеи 1520 мм, так и с китайской - 1435 мм, они позволяют принимать до 10 вагонов в сутки с российской стороны и до 13 вагонов со стороны КНР, уточняется в сообщении.

Для погрузки в автомобильные фуры имеются четыре дока, оснащенные уравнительными платформами, погрузочная рампа, а также два козловых крана грузоподъемностью 20 и 50 т. Новый комплекс способен принять до 50 грузовых автомобилей (прибывающих из КНР) для прохождения процедуры таможенного осмотра и оформления груза.

Станция Гродеково входит в состав международного транспортного коридора "Приморье-1" и является пограничным переходом с КНР.