{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На грузовом терминале станции Гродеково ДВЖД запустили в работу новый склад

Он предназначен для перегрузки международных товаров из России в КНР и в обратном направлении

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. На грузовом терминале станции Гродеково Дальневосточной железной дороги (ДВЖД, филиал ОАО "РЖД") запушен в работу новый склад площадью свыше 7 тыс. кв. м, который предназначен для перегрузки международных товаров из России в КНР и из КНР в Россию (два направления), следует из сообщения РЖД.

Внутри склада уложены железнодорожные пути как с российской шириной колеи 1520 мм, так и с китайской - 1435 мм, они позволяют принимать до 10 вагонов в сутки с российской стороны и до 13 вагонов со стороны КНР, уточняется в сообщении.

Для погрузки в автомобильные фуры имеются четыре дока, оснащенные уравнительными платформами, погрузочная рампа, а также два козловых крана грузоподъемностью 20 и 50 т. Новый комплекс способен принять до 50 грузовых автомобилей (прибывающих из КНР) для прохождения процедуры таможенного осмотра и оформления груза.

Станция Гродеково входит в состав международного транспортного коридора "Приморье-1" и является пограничным переходом с КНР.

Теги
РоссияКитай
Реклама на ТАСС
Чистый отток капитала из России в январе-феврале снизился до $12,7 млрд
Показатель уменьшился на 28,7% по сравнению с цифрой за аналогичный период прошлого года
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС