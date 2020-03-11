"Ростелеком" приостановил допуск представителей ряда стран на объекты из-за коронавируса

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. "Ростелеком" запретил с 10 марта по 30 апреля 2020 года проводить встречи и переговоры на территории своих объектов с зарубежными представителями из ряда стран для профилактики распространения коронавируса. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"С 10 марта по 30 апреля запрещается проведение встреч и переговоров на территориях объектов "Ростелекома" с зарубежными представителями из Италии, Франции, Германии, Испании, Китайской Народной Республики, Исламской Республики Иран, Южной Кореи. Рекомендуется пользоваться видео- или аудиоконференциями", - сообщили там.

Также принято решение о введении двухнедельного карантина при возвращении сотрудников из Италии, Франции, Германии, Испании, Китая, Ирана и Южной Кореи. "При возможности можно работать дистанционно, оформить больничный или отпуск. Сотрудникам рекомендовано поездки в вышеупомянутые страны отменить, перенести срок или изменить направление путешествия, если про отпуск речь", - добавили в пресс-службе.