Белоруссия представила России новые предложения по поставкам нефти

МИНСК, 11 марта. /ТАСС/. Белоруссия передала России новые предложения по поставкам нефти в республику. Об этом заявил журналистам в среду премьер-министр республики Сергей Румас, ответы которого разместила в Facebook пресс-секретарь белорусского премьера Александра Исаева.

Румас добавил, что российская сторона "пообещала провести консультации с нефтяными компаниями и в течение нескольких дней дать ответ". "На первый взгляд, наши предложения не были отвергнуты российской стороной", - сказал глава белорусского правительства. "Думаю, мы продвинемся по решению этого нефтяного спора", - заявил премьер-министр Белоруссии.

При этом после переговоров в Москве с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным Румас заявил, что Белоруссия будет ежемесячно покупать минимум два танкера альтернативной нефти даже в случае нормализации поставок из РФ. "Беларусь будет ежемесячно покупать минимум два танкера альтернативной нефти даже в случае нормализации поставок из РФ", - приводит слова Румаса агентство БелТА.

Поставки российской нефти на белорусские НПЗ были остановлены с 1 января, поскольку Москва и Минск не заключили соглашение об условиях поставок на этот год. В начале года поставку стали осуществлять компании группы "Сафмар". 26 февраля "Белнефтехим" сообщил, что с марта нефть на белорусские НПЗ по рыночной цене без премии, помимо компаний группы "Сафмар", начнут поставлять пять новых российских предприятий.

В то же время на фоне отсутствия договоренности с российскими компаниями Белоруссия начала искать альтернативные источники нефти. Так, в марте ожидается поставка 250 тыс. тонн нефти из Азербайджана через порт Одессы и по нефтепроводу Одесса - Броды на ОАО "Мозырский НПЗ". Кроме того, сообщалось, что в марте через порт Клайпеды в Новополоцк на ОАО "Нафтан" будет поставлено около 160 тыс. тонн нефти, закупленной через трейдеров.