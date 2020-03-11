{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

ОПЕК ожидает, что потребление нефти в мире начнет восстанавливаться во II полугодии

Организация пересмотрела в сторону понижения свой прогноз по росту спроса на нефть в 2020 году до 60 тыс. баррелей в сутки

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. ОПЕК ожидает, что потребление нефти в мире начнет восстанавливаться во II полугодии 2020 года. Об этом говорится в мартовском отчете организации.

Добыча нефти ОПЕК 

Страны ОПЕК в феврале 2020 года сократили добычу нефти на 546 тыс. баррелей в сутки, до 27,7 млн баррелей в сутки - в основном за счет Ливии. "Согласно вторичным источникам, предварительный объем добычи нефти странами ОПЕК в феврале составил в среднем 27,77 млн баррелей в сутки, что на 546 тыс. баррелей в сутки ниже показателя месяцем ранее. Добыча нефти увеличилась в основном в Ираке, Нигерии, Анголе, Конго и ОАЭ, а снизилась в основном в Ливии и Саудовской Аравии", - говорится в отчете.

Добыча нефти в России

Согласно прогнозу ОПЕК, добыча нефти в России в 2020 году вырастет на 80 тыс. баррелей в сутки - до 11,52 млн баррелей. "Ожидается, что в 2020 году добыча нефти в России вырастет на 0,08 млн баррелей в день в среднем, до 11,52 млн баррелей в день, учитывая снижение прогноза в первом квартале. В остальных трех кварталах показатель прогнозируется на уровне 11,55 млн баррелей в день", - говорится в отчете.

Влияние коронавируса

Масштаб влияния коронавируса на и без того "хрупкую" мировую экономику требует от всех участников рынка скоординированных действий. "Влияние событий, связанных с COVID-19, на и без того хрупкую мировую экономику является довольно тяжелым и требует скоординированных политических действий всех участников рынка", - говорится в документе.

Спрос на нефть в 2020 году

ОПЕК пересмотрела в сторону понижения свой прогноз по росту спроса на нефть в 2020 году на 0,92 млн баррелей в сутки - до 60 тыс. баррелей в сутки в связи с ожиданиями более слабого роста мировой экономики на фоне распространения в мире коронавируса.

"Влияние вспышки Covid-19 в Китае и ее неблагоприятное воздействие на рынок топлива для транспорта и промышленности стали основными причинами пересмотра (прогноза - прим. ТАСС) в сторону понижения. Кроме того, предполагается, что вспышка коронавируса серьезно повлияет на рост спроса на нефть в других странах и регионах за пределами Китая, таких как Япония, Южная Корея, странах ОЭСР в Европе и на Ближнем Востоке. Это привело к ухудшению (прогноза - прим. ТАСС) и в этих регионах", - отмечается в отчете.

Общий мировой спрос на нефть в 2020 году теперь ожидается на уровне 99,73 млн баррелей в сутки. При этом прогнозируется, что потребление нефти во второй половине года будет выше, чем в первом полугодии. "Учитывая последние события, риски снижения показателей в настоящее время перевешивают любые положительные тенденции и не исключают в дальнейшем пересмотры роста спроса на нефть в случае сохранения текущей ситуации", - сообщает организация.

Прогноз по росту предложений от стран "не ОПЕК"

ОПЕК пересмотрела в сторону понижения прогноз по росту предложения нефти от стран "не ОПЕК" в 2020 году на 0,49 млн баррелей в сутки - до 1,76 млн баррелей в сутки. "На 2020 год прогноз роста поставок нефти из стран "не ОПЕК" пересмотрен на 0,49 млн баррелей в сутки, до 1,76 млн баррелей в сутки. Прогноз по добыче повышен в основном в России, Таиланде, Индонезии и Омане, в то время как показатели в США, Китае, Мексике, Колумбии, Норвегии, Азербайджане и Малайзии пересмотрены в сторону понижения", - отмечается в отчете.

Реклама на ТАСС
Ситуация с курсом валют и ценами на нефть
Рубль дешевеет на фоне снижения стоимости нефти
В частности, курс евро вырос на 1 рубль, доллара - на 0,51
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС