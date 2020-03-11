МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. ОПЕК ожидает, что потребление нефти в мире начнет восстанавливаться во II полугодии 2020 года. Об этом говорится в мартовском отчете организации.

Добыча нефти ОПЕК

Страны ОПЕК в феврале 2020 года сократили добычу нефти на 546 тыс. баррелей в сутки, до 27,7 млн баррелей в сутки - в основном за счет Ливии. "Согласно вторичным источникам, предварительный объем добычи нефти странами ОПЕК в феврале составил в среднем 27,77 млн баррелей в сутки, что на 546 тыс. баррелей в сутки ниже показателя месяцем ранее. Добыча нефти увеличилась в основном в Ираке, Нигерии, Анголе, Конго и ОАЭ, а снизилась в основном в Ливии и Саудовской Аравии", - говорится в отчете.

Добыча нефти в России

Согласно прогнозу ОПЕК, добыча нефти в России в 2020 году вырастет на 80 тыс. баррелей в сутки - до 11,52 млн баррелей. "Ожидается, что в 2020 году добыча нефти в России вырастет на 0,08 млн баррелей в день в среднем, до 11,52 млн баррелей в день, учитывая снижение прогноза в первом квартале. В остальных трех кварталах показатель прогнозируется на уровне 11,55 млн баррелей в день", - говорится в отчете.

Влияние коронавируса

Масштаб влияния коронавируса на и без того "хрупкую" мировую экономику требует от всех участников рынка скоординированных действий. "Влияние событий, связанных с COVID-19, на и без того хрупкую мировую экономику является довольно тяжелым и требует скоординированных политических действий всех участников рынка", - говорится в документе.

Спрос на нефть в 2020 году

ОПЕК пересмотрела в сторону понижения свой прогноз по росту спроса на нефть в 2020 году на 0,92 млн баррелей в сутки - до 60 тыс. баррелей в сутки в связи с ожиданиями более слабого роста мировой экономики на фоне распространения в мире коронавируса.

"Влияние вспышки Covid-19 в Китае и ее неблагоприятное воздействие на рынок топлива для транспорта и промышленности стали основными причинами пересмотра (прогноза - прим. ТАСС) в сторону понижения. Кроме того, предполагается, что вспышка коронавируса серьезно повлияет на рост спроса на нефть в других странах и регионах за пределами Китая, таких как Япония, Южная Корея, странах ОЭСР в Европе и на Ближнем Востоке. Это привело к ухудшению (прогноза - прим. ТАСС) и в этих регионах", - отмечается в отчете.

Общий мировой спрос на нефть в 2020 году теперь ожидается на уровне 99,73 млн баррелей в сутки. При этом прогнозируется, что потребление нефти во второй половине года будет выше, чем в первом полугодии. "Учитывая последние события, риски снижения показателей в настоящее время перевешивают любые положительные тенденции и не исключают в дальнейшем пересмотры роста спроса на нефть в случае сохранения текущей ситуации", - сообщает организация.

Прогноз по росту предложений от стран "не ОПЕК"

ОПЕК пересмотрела в сторону понижения прогноз по росту предложения нефти от стран "не ОПЕК" в 2020 году на 0,49 млн баррелей в сутки - до 1,76 млн баррелей в сутки. "На 2020 год прогноз роста поставок нефти из стран "не ОПЕК" пересмотрен на 0,49 млн баррелей в сутки, до 1,76 млн баррелей в сутки. Прогноз по добыче повышен в основном в России, Таиланде, Индонезии и Омане, в то время как показатели в США, Китае, Мексике, Колумбии, Норвегии, Азербайджане и Малайзии пересмотрены в сторону понижения", - отмечается в отчете.