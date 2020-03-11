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Чистый отток капитала из России в январе-феврале снизился до $12,7 млрд

Показатель уменьшился на 28,7% по сравнению с цифрой за аналогичный период прошлого года

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Чистый вывоз капитала из России частным сектором за два месяца 2020 года, по предварительной оценке ЦБ РФ, уменьшился на 28,7% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, до $12,7 млрд. Об этом говорится в сообщении регулятора.

По итогам января-февраля 2019 года этот показатель равнялся $17,8 млрд.

Регулятор отмечает, что такой результат сложился преимущественно за счет операций банков по размещению активов за рубежом и сокращению внешних обязательств при снижении объемов трансграничных финансовых операций прочих секторов.

Профицит счета текущих операций платежного баланса РФ в январе-феврале сократился на 29,2% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составил $16 млрд.

За первые два месяца 2019 года положительное сальдо текущего счета платежного баланса составляло $22,6 млрд.

"Такая динамика сложилась главным образом под влиянием неблагоприятной мировой ценовой конъюнктуры в феврале 2020 года, обусловившей снижение экспорта топливно-энергетических товаров и, как следствие, уменьшение положительного сальдо торгового баланса", - пояснил регулятор.

В ЦБ отметили, что совокупный дефицит остальных компонентов счета текущих операций за два месяца 2020 года сократился незначительно.

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