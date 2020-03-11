"Лукойл" готов к низким ценам на нефть и периоду волатильности

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. "Лукойл" готов к периоду волатильности и низких цен на нефть. Об этом в ходе телеконференции с инвесторами сообщил президент компании Вагит Алекперов.

"Падение цен происходит не впервые, мы привыкли работать в условиях высокой волатильности. При этом мы сохраняли свободный денежный поток, уверенно развивали бизнес", - сказал он.

Чистый долг компании "близок к нулю", сказал Алекперов. "Сегодня мы еще лучше подготовлены к периоду низких цен", - заключил глава компании.

Дивиденды

Глава компании также сообщил, что "Лукойл" может выплатить 542 рубля на акцию в качестве дивидендов за 2019 год.

"На основании отчетности за прошлый год расчетный размер дивидендов составляет 542 рубля на акцию", - сказал он. За второе полугодие планируется направить 350 рублей на акцию, выплаченные дивиденды за первое полугодие составили 192 рубля.

Совет директоров примет решение по рекомендуемому размеру дивидендов во второй половине апреля.

Совет директоров "Лукойла" на заседании 12 декабря 2019 года одобрил внесение изменений в дивидендную политику компании, которые были принципиально одобрены в октябре этого года.

В результате изменений общая сумма дивидендов по акциям "Лукойла" за вычетом акций, принадлежащих организациям группы "Лукойл", составит не менее 100% от скорректированного свободного денежного потока. Показатель рассчитывается как чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, за вычетом капитальных затрат, уплаченных процентов, погашения обязательств по аренде, а также расходов на приобретение собственных акций. Дивиденды выплачиваются дважды в год, включая промежуточные за 6 месяцев.

Крупнейшими акционерами "Лукойла" являются глава компании Вагит Алекперов (24,8%), Леонид Федун (порядка 10%), структуры ИФД "Капиталъ" (около 8%) и дочерняя структура Lukoil Investment Cyprus (более 16%).

Ситуация с коронавирусом

"Лукойл" рекомендовал сотрудникам воздержаться от служебных командировок и туристических поездок в места распространения COVID-19, сообщили в пресс-службе компании.

"Работникам рекомендовано воздержаться от служебных командировок и поездок с туристическими целями в эндемичные регионы и использовать для решения производственных вопросов средства телекоммуникации", - сказано в сообщении.

Компания предпринимает и другие превентивные меры по защите здоровья сотрудников, ведется информационно-разъяснительная работа с персоналом.

"Все здравпункты компании обеспечены средствами индивидуальной защиты и бесконтактными инфракрасными термометрами, в производственных помещениях проводится ежедневная уборка с применением дезинфицирующих средств, в офисных помещениях проводится дезинфекция системы вентиляции и кондиционирования, а также кварцевание воздуха", - отмечает пресс-служба.

При входе в офис компании установлены портативные тепловизоры для измерения температуры у сотрудников и посетителей, а в холлах - дозаторы для гигиены рук.