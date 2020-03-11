Матвиенко предложила снизить цены на "умные" приборы учета электроэнергии

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Стоимость интеллектуальных приборов учета потребления электроэнергии нужно снизить. Об этом сказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко во время обхода экспозиции "Россетей" в Совете Федерации с участием главы Минэнерго Александра Новака и главы "Россетей" Павла Ливинского.

"В розницу от 10 тыс. до 12 тыс. рублей [стоит прибор], но зависит от объема заказов", - сказал представитель одного из производителей "умных" приборов, отвечая на вопрос Матвиенко о цене приборов. "Дороговато. Я бы не купила. Честно. Удешевляйте", - отметила Матвиенко. "Будет дешевле", - пояснил Новак.

По словам главы "Россетей", приборы будут только российского производства и скорректировать показания счетчиков невозможно. "Все только отечественные. Обмануть невозможно мошенникам", - сказал руководитель электросетевой компании.

Также он представил Матвиенко беспилотники для обследования линий электропередачи.

"Нет. Все летает, все работает. Будем массово внедрять. 20% людей (сотрудников) - это обходчики линий. Мы этих людей можем перенаправить на другие виды работ, а вместо них такие беспилотники могут работать", - ответил Ливинский на вопрос Матвиенко не получается ли у "Россетей" с беспилотниками так же, как случилось у "Почты России".

Ранее сообщалось, что группа "Россети" может направить до 2030 года на интеллектуальные приборы учета потребления электроэнергии около 300 млрд рублей в рамках программы цифровизации.

Интеллектуальные приборы учета освобождают энергокомпанию от необходимости регулярного снятия показаний счетчиков контролерами, а потребителя - от передачи информации о потребленном объеме электроэнергии. Еще один плюс для потребителей - возможность экономии и, соответственно, оплаты электроэнергии за счет учета по зонам суток и реализации преимуществ дифференцированного тарифа. Установка и обслуживание новых приборов учета производится бесплатно для потребителей. Всего может быть установлено почти 22 млн "умных" приборов учета.