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Объем ФНБ за февраль вырос на 5,2%

На 1 марта размер фонда составил более 8,249 трлн рублей

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за февраль 2020 года вырос на 409 млрд рублей (5,2%) и на 1 марта составил более 8,249 трлн рублей, что эквивалентно $123,4 млрд. Об этом говорится в материалах, размещенных на сайте Минфина РФ.

На 1 февраля размер фонда составлял 7,84 трлн рублей.

Объем ликвидной части ФНБ на начало марта составил 6,568 трлн рублей, что эквивалентно $98,044 млрд, или 5,8% ВВП, прогнозируемого на 2020 год.

На отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено почти $45,296 млрд, порядка €38,993 млрд, около £7,640 млрд и 206,2 млн рублей. На депозитах в ВЭБ.РФ - 574,926 млрд рублей.

В долговые обязательства иностранных государств вложено $3 млрд, в бумаги российских эмитентов, связанных с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, - 212,596 млрд рублей и $4,113 млрд, в привилегированные акции кредитных организаций - 278,992 млрд рублей.

На депозитах ВТБ и Газпромбанка в целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов находятся еще 138,434 млрд рублей.

 

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