Пропускная способность ж/д дороги с переходом до Сахалина может составить 9,2 млн т в год

НИКОЛАЕВСК-НА-АМУРЕ, 11 марта. /ТАСС/. Пропускная способность железнодорожной линии с переходом с материка на Сахалин на первых этапах эксплуатации составит 9,2 млн т в год, сообщил в среду заместитель главного инженера проекта ОАО "Институт Гипростроймост" Николай Митрофанов во время общественных слушаний по оценке воздействия на окружающую среду строительства перехода через пролив Невельского в Николаевске-на-Амуре.

"Пропускная способность железнодорожной линии Селехин - Ныш с транспортным переходом через пролив Невельского в начальный период эксплуатации составит 9,2 млн т в год с перспективой увеличения до 36,9 млн т в год", - сказал Митрофанов.

Он отметил, что для строительства мостового перехода через пролив складываются очень сложные ледовые условия, отмечается ветровая и волновая нагрузка. "По сложности строительства таких объектов в России нет, подобный объект возводился в Канаде, это мост Конфедерации, соединяющий остров Принца Эдуарда и Нью-Брансуик", - добавил Митрофанов.

При этом, по мнению инспектора по контролю качества и приемке строительно-монтажных работ "ДКРС-Хабаровск" ОАО "РЖД" (является заказчиком строительства железнодорожной линии Селихин - Ныш с переходом пролива Невельского) Вадима Конюхова, в условиях пролива Невельского строительство тоннеля представляется менее сложным нежели возведение моста, поскольку отсутствуют ледовые и аэродинамические нагрузки.

Проект строительства транспортного железнодорожного перехода с Сахалина на материк обсуждается много лет. Проработкой вопроса его реализации президент РФ Владимир Путин поручал заняться кабмину еще в июле 2018 года. Проект строительства железнодорожной линии Селихин - Ныш с переходом пролива Невельского увязан с проектом развития Восточного полигона сети железных дорог. Строительство перехода рассматривается в двух вариантах - мост или тоннель. Сейчас приоритетным является проект железнодорожного моста. Общая длина однопутной железнодорожной линии должна составить более 580 км. Стоимость всего проекта оценивается в 540,3 млрд рублей.