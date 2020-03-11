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"Яндекс" обсуждает с Казахстаном запуск беспилотного такси

В компании сообщили, что их беспилотное такси также ездит в США

НОВО-ОГАРЕВО, 11 марта. /ТАСС/. "Яндекс" ведет переговоры с Казахстаном о запуске беспилотного такси. Об этом сообщил основатель и директор группы компаний "Яндекс" Аркадий Волож на встрече президента РФ Владимира Путина с инвесторами.

"Сейчас в Америке можно ездить по городам совсем без водителя. Мы сейчас ездим по Иннополису, Иннополис - это хорошее, но очень маленькое место с очень простыми условиями. Мы хотим ездить по настоящим улицам, но не можем, регулирование не позволяет", - сказал Волож.

"Мы едем в Америку, мы ездим там в Лас-Вегасе, в Детройте, мы сейчас договорились с Казахстаном за тем, чтобы это было здесь", - добавил он.

В пресс-службе "Яндекса" подтвердили ТАСС, что Казахстан находится в числе стран, с которыми компания ведет переговоры. "Мы действительно рассматриваем новые территории для использования наших беспилотных технологий, где есть возможность, например, запустить полностью автономный сервис такси, без инженера в салоне, в отдельных городах", - сказала собеседница агентства.

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