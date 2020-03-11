Кабмин включил разведение улиток в перечень видов сельхоздеятельности

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Правительство России включило разведение улиток в перечень сельскохозяйственных видов деятельности. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

"Изменения, которые вносятся в перечень сельскохозяйственной продукции, производство, первичную и последующую (промышленную) переработку которой осуществляют сельскохозяйственные товаропроизводители, а также научные организации, профессиональные образовательные организации, образовательные организации высшего образования в процессе своей научной, научно-технической и образовательной деятельности. Раздел "Продукция прочего животноводства" дополнить позицией следующего содержания: "улитки, кроме морских улиток (липариса)", - говорится в распоряжении.

23 декабря 2019 года на встрече с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий президент РФ Владимир Путин поддержал идею включения фермеров, которые разводят улиток, в число сельхозтоваропроизводителей. Об этом попросил фермер из Московской области Сергей Балаев, который собирается разводить крокодилов, коз и улиток. 26 декабря глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев на заседании Госсовета по вопросам аграрной политики под председательством Путина сообщил о том, что разведение улиток будет включено в перечень сельскохозяйственных видов деятельности.