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Распространение коронавируса нового типа

Эксперт: число посетителей в российских ресторанах снизилось на 25% из-за коронавируса

Пока эксперт не прогнозирует восстановления спроса как в связи с продолжением распространения заболевания в мире, так и в связи со скачком курса валют

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Число посетителей в российских кафе и ресторанах снизилось в среднем на 25% в связи со вспышкой нового коронавируса. Такую оценку озвучил ТАСС президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров.

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"Коронавирус повлиял. На 25% снизилось из-за него. Люди прекратили ходить", - сказал он.

Пока эксперт не прогнозирует восстановления спроса как в связи с продолжением распространения заболевания в мире, так и в связи со скачком курса валют. "Сейчас опять все будут покупать доллары и сидеть дома", - посетовал он.

Бухаров не уточнил, сколько клиентов посетили кафе и рестораны с начала года, отметив, что падение началось при распространении информации о коронавирусе. "Мы общались с коллегами, и они говорят, что у них провалилось: у кого-то - на 15%, у кого-то - на 20%, у кого-то - на 25%, а у кого-то - на 30%", - сказал он.

При этом цены в ресторанах на фоне снижения спроса на некоторые продукты в Китае, например, на морепродукты, не падали, добавил Бухаров. "Производители все равно ориентируются на определенную цену, а мы всегда с трудом получали сюда морепродукты, поэтому говорить о том, что как-то это повлияет (на снижение цен - прим. ТАСС), сложно", - считает он.

О распространении коронавируса

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 г. в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Италии, Южной Корее и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в 100 странах, включая Россию.

В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано свыше 3,1 тыс. летальных исходов, выздоровели 61,4 тыс. человек, число случаев заражения осталось на уровне 80,7 тыс. Всего же в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 110 тыс. человек, более 4 тыс. умерли.

 

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РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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