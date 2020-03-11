Гостиничный комплекс на высоте 1,6 тыс. м открылся на курорте Архыз в КЧР

ЧЕРКЕССК, 11 марта. /ТАСС/. Трехэтажный гостиничный комплекс открылся на высоте 1,6 тыс. м на курорте Архыз в Карачаево-Черкесии, сообщили в среду в пресс-службе компании "Курорты Северного Кавказа".

"Новый гостиничный комплекс открылся на северном склоне курорта "Архыз" в Карачаево-Черкесии. Это небольшой трехэтажный отель Flora Boutique - Hotel & Spa. Он расположен на высоте 1650 м в 150 м от канатной дороги "Северное сияние", - рассказали в пресс-службе.

В гостиничном комплексе создано 33 номера различных категорий на 80 мест размещения. В отеле также расположен ресторан, парковка и территории для хранения горнолыжного инвентаря. В ближайшее время планируется открытие взрослого и детского бассейнов, массажного кабинета, а также тренажерного зала. Отель уже открыт для бронирования.

Курорт "Архыз" начал работать в тестовом режиме в декабре 2013 года. В двух туристических деревнях - Романтик и Лунная Поляна - действует более 40 объектов горнолыжной и инженерно-коммунальной инфраструктуры.