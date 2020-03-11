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Минпромторг хочет продлить эксперимент по маркировке молочной продукции до 31 мая

Эксперимент по маркировке молочной продукции начался в России 15 июля 2019 года и должен был завершиться 29 февраля 2020 года

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Минпромторг снова предлагает продлить эксперимент по маркировки молочной продукции до 31 мая 2020 года. Соответствующий проект постановления размещен на портале проектов нормативных правовых актов

"В пункте 1 постановления правительства РФ от 29 июня 2019 г. № 836 "О проведении эксперимента по маркировке средствами идентификации отдельных видов молочной продукции на территории Российской Федерации" слова "по 31 марта 2020 г." заменить словами "по 31 мая 2020 г.", - говорится в документе.

Как сообщалось ранее, эксперимент по маркировке молочной продукции начался в России 15 июля 2019 года и должен был завершиться 29 февраля 2020 года.  В январе Минпромторг уже предлагал продлить срок проведения эксперимента по маркировке до 31 мая, однако в конце февраля правительство России приняло решение о продлении сроков только до 31 марта. Введение обязательной маркировки молочной продукции назначено на 1 июня 2020 г.

Сейчас в России проходят эксперименты по маркировке товаров в нескольких отраслях. В 2019 г. обязательной стала маркировка табака, духов, шин и пневматических покрышек, фотокамер и ламп-вспышек, а также пяти групп изделий легкой промышленности. С начала этого года предусмотрена обязательная маркировка лекарств, а с 1 июня 2020 г. - готовой молочной продукции.

Для маркировки используется двухмерный код в формате Data Matrix, который наносится непосредственно на упаковку товара или товарный ярлык и содержит детальные данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска.

К 2024 г. в России будет создана единая национальная система маркировки и прослеживания товаров. Оператор системы - Центр развития перспективных технологий, созданный на основе государственно-частного партнерства.

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