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Распространение коронавируса нового типа

Эксперт: цена экзотических морепродуктов на мировом рынке снизилась из-за коронавируса

Президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак отметил, что эпидемия коронавируса сильно ударила по мировым рынкам "дорогой" рыбопродукции

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Стоимость экзотических морепродуктов, в том числе лобстеров, крабов и креветок на мировом рынке снизилась из-за вспышки нового коронавируса. Такую оценку озвучил ТАСС президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак.

"Это [понижение цен] коснулось живых лобстеров, крабов, креветки и атлантического лосося. В феврале текущего года резко снизилась цена на живого канадского лобстера, для которого Китай был основным рынком", - сказал он.

По данным главы ассоциации, эпидемия коронавируса сильно ударила по мировым рынкам "дорогой" рыбопродукции. Прежде всего, речь о китайском рынке, который за последние годы превратился в основной драйвер цен и спроса, уточнил Буглак. "В связи с эпидемией коронавируса в феврале практически остановились поставки некоторых видов водных биологических ресурсов на рынок Китая, прежде всего, дорогих видов живой и охлажденной продукции. Крупные покупатели в КНР начали массово отменять заказы, что было вызвано остановкой продаж на внутреннем рынке страны", - пояснил он.

Буглак напомнил, что живая и охлажденная продукция премиальных видов водных биологических ресурсов реализуется, главным образом, через гостинично-ресторанный бизнес (HoReCa). При этом в условиях эпидемии вируса люди перестали посещать рестораны, отказались от новогодних развлечений, а именно под новогодние каникулы и создавались запасы для внутреннего потребления в декабре - январе.

По данным главы ассоциации, цена на канадского лобстера снизилась с $8 в январе до $6 за кг в феврале этого года. Резкое падение цены зафиксировано и на атлантического лосося из Норвегии и Чили. "Если в середине января килограмм норвежского лосося стоил 7,8 евро, то в середине февраля цена снизилась до 6,2 евро. Цена на чилийского лосося то же сократилась, но не так значительно - с $5,9 до $5,2 за кг", - добавил Буглак.

Ранее президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров говорил о том, что цены в российских ресторанах на фоне снижения спроса на некоторые продукты в Китае, например, на морепродукты, не падали. По его словам, это связано с трудностью доставки морепродуктов в российские кафе и рестораны, а также с тем, что производители все равно ориентируются на определенную цену и не намерены ее снижать.

 

О распространении коронавируса

 

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 г. в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Италии, Южной Корее и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в 100 странах, включая Россию.

В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано свыше 3,1 тыс. летальных исходов, выздоровели 61,4 тыс. человек, число случаев заражения осталось на уровне 80,7 тыс. Всего же в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 110 тыс. человек, более 4 тыс. умерли.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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