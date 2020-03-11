Источник: причиной срыва переговоров ОПЕК+ стала жесткая позиция Саудовской Аравии и ОАЭ

Изначально российская делегация приехала на заседание ОПЕК+ с намерением продлить текущие договоренности на второй квартал, в то время как Саудовская Аравия предлагала сначала усилить сокращение добычи на 1,5 млн б/с до июня, а затем и вовсе предложила, чтобы в таком виде сделка работала до конца года.

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Причиной срыва договоренностей между странами ОПЕК+ в Вене стала бескомпромиссная позиция Саудовской Аравии и ОАЭ, которые не согласились на предложенные Россией условия. Об этом ТАСС сообщил источник, участвовавший во встрече.

Россия не могла взять на себя усиленные обязательства, говорит собеседник агентства. Но в конечном итоге выразила готовность продлить текущую сделку и до конца года, знает он. "Однако министры Саудовской Аравии и ОАЭ оказались только раздражены этим", - сказал он. На этом переговоры стран ОПЕК+ были резко завершены.

Ранее министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане говорил журналистам, что причиной срыва соглашения стала непримиримая позиция "некоторых стран ОПЕК, которые хотели, чтобы страны "не ОПЕК" в обязательном порядке участвовали в сокращении добычи".

Договоренности ОПЕК+ о сокращении добычи истекают 31 марта 2020 года, после этого все страны альянса вольны увеличивать добычу по своему усмотрению. На новостях о неудаче переговоров в Вене котировки Brent 9 марта в моменте обрушились на 30% - до $31 за баррель. Впоследствии падение немного скорректировалось, в среду нефть торгуется в районе отметки $37 за баррель.

Глава Минэнерго Александр Новак, представлявший Россию на переговорах в Вене, говорил журналистам, что страны ОПЕК + еще могут вернуться к консультациям в мае - июне. На это саудовский министр энергетики принц Абдель Азиз бен Сальман заявил агентству Рейтер, что не видит смысла в новых переговорах, так как еще не учтены ошибки прошедших. Саудовская Аравия также объявила о намерении увеличить добычу нефти в апреле на 26% - до 12,3 млн б/с.