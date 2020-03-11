{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти

Источник: причиной срыва переговоров ОПЕК+ стала жесткая позиция Саудовской Аравии и ОАЭ

Договоренности ОПЕК+ о сокращении добычи истекают 31 марта 2020 года, после этого все страны альянса могут увеличить добычу

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Причиной срыва договоренностей между странами ОПЕК+ в Вене стала бескомпромиссная позиция Саудовской Аравии и ОАЭ, которые не согласились на предложенные Россией условия. Об этом ТАСС сообщил источник, участвовавший во встрече.

Изначально российская делегация приехала на заседание ОПЕК+ с намерением продлить текущие договоренности на второй квартал, в то время как Саудовская Аравия предлагала сначала усилить сокращение добычи на 1,5 млн б/с до июня, а затем и вовсе предложила, чтобы в таком виде сделка работала до конца года.

На эту тему
Обвал на мировых рынках из-за срыва сделки ОПЕК+. Главное

Россия не могла взять на себя усиленные обязательства, говорит собеседник агентства. Но в конечном итоге выразила готовность продлить текущую сделку и до конца года, знает он. "Однако министры Саудовской Аравии и ОАЭ оказались только раздражены этим", - сказал он. На этом переговоры стран ОПЕК+ были резко завершены.

Ранее министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане говорил журналистам, что причиной срыва соглашения стала непримиримая позиция "некоторых стран ОПЕК, которые хотели, чтобы страны "не ОПЕК" в обязательном порядке участвовали в сокращении добычи".

Договоренности ОПЕК+ о сокращении добычи истекают 31 марта 2020 года, после этого все страны альянса вольны увеличивать добычу по своему усмотрению. На новостях о неудаче переговоров в Вене котировки Brent 9 марта в моменте обрушились на 30% - до $31 за баррель. Впоследствии падение немного скорректировалось, в среду нефть торгуется в районе отметки $37 за баррель.

Глава Минэнерго Александр Новак, представлявший Россию на переговорах в Вене, говорил журналистам, что страны ОПЕК + еще могут вернуться к консультациям в мае - июне. На это саудовский министр энергетики принц Абдель Азиз бен Сальман заявил агентству Рейтер, что не видит смысла в новых переговорах, так как еще не учтены ошибки прошедших. Саудовская Аравия также объявила о намерении увеличить добычу нефти в апреле на 26% - до 12,3 млн б/с.

Теги
ОАЭРоссияСаудовская АравияРешение ОПЕК о сокращении добычи нефти
Реклама на ТАСС
Самые большие зарплаты в 2019 году получали работники финансовых и страховых компаний
По итогам 2019 года среднемесячный размер оплаты труда в данных отраслях превысил отметку в 100 тыс. руб
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС