Россети инвестируют в энергосистему Ставрополья 3,8 млрд рублей до 2023 года

ПЯТИГОРСК, 11 марта. /ТАСС/. "Россети Северный Кавказ" инвестируют в энергосистему Ставрополья 3,8 млрд рублей до конца 2022 года. Средства направят на строительство первой в крае цифровой подстанции, а также на повышение надежности энергоснабжения, сообщили журналистам в среду в пресс-службе компании.

В Ставрополе в среду губернатор Владимир Владимиров и заместитель генерального директора ПАО "Россети", генеральный директор "Россети Северный Кавказ" Виталий Иванов обсудили перспективы развития электросетевого комплекса региона.

"В 2020 году в энергосистему Ставрополья "Россети Северный Кавказ" инвестирует более 1,2 млрд рублей. В 2019 году инвестпрограмма составляла 392 млн рублей. То есть всего за один год вложения в энергетику края увеличены в три раза. В общей сложности инвестиции в 2020-2022 годах составят 3,8 млрд рублей", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, средства будут направлены на повышение надежности энергоснабжения населения края, технологическое присоединение к сетям новых производств и модернизацию энергообъектов.

Отмечается, что принято решение о строительстве в Михайловске первой в Ставропольском крае современной цифровой подстанции "Аэропорт" для обеспечения нужд активно развивающегося города. Кроме того, возле подстанции будет построена производственная база районных энергетиков, что позволит повысить надежность энергоснабжения жителей. Инвестиции компании превысят 650 млн рублей, проект будет реализован до конца 2020 года.

"В 2020 году "Россети Северный Кавказ" приобретут мобильную подстанцию, которая будет использоваться для обеспечения потребностей инвесторов в электроэнергии, а также повышения надежности энергоснабжения жителей. Владимиров также поднял вопрос о необходимости консолидации небольших территориальных сетевых компаний Ставрополья на базе госхолдинга "Россети" для повышения надежности энергоснабжения жителей края, а также повышения эффективности работы сетевого комплекса", - отмечается в пресс-релизе.