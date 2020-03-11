Председателем совета Фонда общественных интересов "Яндекса" стала глава "Сириуса" Шмелева

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Руководитель образовательного центра "Сириус" и фонда "Талант и успех" Елена Шмелева, выдвинутая Санкт-Петербургским государственным университетом (СПбГУ), стала председателем совета Фонда общественных интересов "Яндекса". Об этом сообщил ТАСС в среду источник, участвующий в процессе регистрации Фонда.

"Председателем совета Фонда общественных интересов стала руководитель образовательного центра "Сириус", руководитель образовательного фонда "Талант и успех" Елена Шмелева. Она была выдвинута от СПбГУ", - сказал собеседник агентства.

Согласно списку, который имеется в распоряжении ТАСС (подлинность документа подтвердили в пресс-службе "Яндекса"), в совет из 11 человек также вошли, в частности, председатель правления, генеральный директор "Газпром нефти" Александр Дюков (выдвинут петербургским университетом ИТМО) и президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. От руководства IT-гиганта членами совета, как и ожидалось, стали гендиректор группы компаний "Яндекс" Аркадий Волож и управляющий директор группы Тигран Худавердян, а также гендиректор "Яндекса" в России Елена Бунина (в качестве исполнительного директора Фонда).

Кроме того, в совет включены управляющий партнер, генеральный директор "ЭКОПСИ Консалтинг" Павел Безручко (выдвинут ВШЭ), декан биологического факультета МГУ Михаил Кирпичников, председатель "Российского движения школьников" Сергей Рязанский, президент Московской школы управления Сколково Андрей Шаронов и директор московской школы № 57 Михаил Случ (выдвинут Фондом поддержки 57-й школы).

Ведущий аналитик Ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян отметил в беседе с корреспондентом ТАСС, что текущий список директоров Фонда (то есть членов совета) максимально состоит из комфортных для "Яндекса" людей. "Председателем стала Елена Шмелева, руководитель образовательного центра "Сириус", где уже давно состоит Елена Бунина - член научно-технологического совета фонда "Талант и успех", которым также руководит Шмелева", - отметил эксперт.

По словам пресс-секретаря Александра Дюкова, у "Газпром нефти" складываются продуктивные отношения и с "Яндексом" и с ИТМО. "У нас уже есть ряд совместных инициатив в сфере цифровых технологий, еще больше проектов - на стадии обсуждения. Компания и вуз заранее сообщили, что они видят ценность участия Александра Валерьевича в совете Фонда общественных интересов "Яндекса" и хотят его выдвинуть, он согласился", - прокомментировал пресс-секретарь.

О Фонде

В конце 2019 года "Яндекс" объявил об изменении схемы управления компанией. Так, в структуре IT-гиганта появился некоммерческий Фонд общественных интересов, в который "Яндекс" передаст золотую акцию, ранее принадлежавшую Сбербанку (она может блокировать консолидацию 25% акций "Яндекса" в одних руках). Обновленная "золотая акция" позволит блокировать консолидацию 10% и более голосующих или экономических акций "Яндекса" в одних руках. При этом фонд не сможет влиять почти ни на какие другие вопросы операционной, стратегической и экономической деятельности компании.

Во вторник, 10 марта, новый фонд был зарегистрирован в специальном административном районе в Калининградской области - на острове Октябрьский. Закон, позволяющий зарегистрировать такую структуру, был подписан президентом России Владимиром Путиным 26 ноября 2019 года.