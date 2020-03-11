Индекс Dow Jones потерял на фондовых торгах в США около 1000 пунктов

НЬЮ-ЙОРК, 11 марта. /ТАСС/. Американский промышленный индекс Dow Jones в среду на фондовых торгах в США упал на 994,24 пункта (3,97%). Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки.

К 12:07 по времени Восточного побережья США (19:07 мск) Dow Jones установился на отметке 24 023,92 пункта. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, потерял 101,09 пункта (3,51%) и оказался на отметке 2781,14 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq сократился на 279,14 пункта (3,35%), до 8056,11 пункта. Торговая сессия еще не завершилась.

В понедельник по итогам торгов Dow Jones упал почти на 7,8%, S&P 500 - на 7,6%, а Nasdaq - на 7,9%. Это были худшие результаты для индексов с 2008 года.

"Несмотря на надежды на меры налогово-бюджетного стимулирования, мы видим, что есть серьезные риски", - сказал аналитик французского банка Credit Agricole Гийом Трэска журналистам агентства Bloomberg. Он констатировал, что "причин для долгосрочного восстановления" на рынках не будет, пока не появится более полная ясность относительно перспектив распространения нового коронавируса, а также мер, которые намерены предпринять власти для стимулирования экономики.