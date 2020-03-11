{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа
Обновлено 

Россия временно ограничивает авиасообщение с Германией, Испанией, Италией и Францией

Российские авиакомпании смогут выполнять прямые рейсы только из терминала F Шереметьево в Рим, Берлин, Мюнхен, Франкфурт-на-Майне, Мадрид, Барселону и Париж
Описание
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Россия в целях нераспространения коронавируса с 13 марта временно ограничивает авиасообщение с Италией, Германией, Испанией и Францией. Об этом журналистам сообщили в оперативном штабе по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией на территории РФ.

"(Принято решение - прим. ТАСС) временно ограничить пассажирские воздушные перевозки с территории Российской Федерации на территорию Итальянской Республики, Федеративной Республики Германия, Королевства Испания, Французской Республики и в обратном направлении", - говорится в сообщении.

Российские авиакомпании смогут выполнять прямые рейсы только из терминала F Шереметьево в Рим, Берлин, Мюнхен, Франкфурт-на-Майне, Мадрид, Барселону, Париж. Ранее в среду "Аэрофлот" объявил о масштабном сокращении рейсов в эти страны.

Теги
ГерманияИспанияИталияРоссияФранцияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Покупателям гаджетов могут разрешить отказываться от предустановки российского софта
Также предлагается добавить в качестве требований к производителям российского ПО, включенного в перечень обязательного к предустановке, обязательную идентификацию пользователей смартфонов по номеру телефону
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС