Россия временно ограничивает авиасообщение с Германией, Испанией, Италией и Францией

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Россия в целях нераспространения коронавируса с 13 марта временно ограничивает авиасообщение с Италией, Германией, Испанией и Францией. Об этом журналистам сообщили в оперативном штабе по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией на территории РФ.

"(Принято решение - прим. ТАСС) временно ограничить пассажирские воздушные перевозки с территории Российской Федерации на территорию Итальянской Республики, Федеративной Республики Германия, Королевства Испания, Французской Республики и в обратном направлении", - говорится в сообщении.

Российские авиакомпании смогут выполнять прямые рейсы только из терминала F Шереметьево в Рим, Берлин, Мюнхен, Франкфурт-на-Майне, Мадрид, Барселону, Париж. Ранее в среду "Аэрофлот" объявил о масштабном сокращении рейсов в эти страны.