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Покупателям гаджетов могут разрешить отказываться от предустановки российского софта

Также предлагается добавить в качестве требований к производителям российского ПО, включенного в перечень обязательного к предустановке, обязательную идентификацию пользователей смартфонов по номеру телефону

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Медиа-коммуникационный союз (МКС, объединяет операторов связи и медиакомпании) предложил разрешить потребителям покупать гаджеты и другую технику с непредустановленным российским программным обеспечением (ПО) при наличии письменного согласия. Такое предложение содержится в отзыве союза к проекту постановления правительства, подготовленного Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России.

Вместе с тем ведомству предлагают добавить в качестве требований к производителям российского ПО, включенного в перечень обязательного к предустановке, обязательную идентификацию пользователей смартфонов по номеру телефону.

Также одним из предложений МКС стала предустановка программ для "облачного" хранения данных и для обработки биометрических персональных данных, в том числе в целях предоставления государственных услуг. Еще союз предложил предустановку приложений для абонентов операторов связи, где пользователь может узнавать детализацию своего счета, менять тарифы и т. д.

Как говорится в материалах к проекту постановления, ФАС частично учла предложения МКС.

Как ранее сообщало РБК со ссылкой на представителя Медиа-коммуникационного союза, предложения по предустановке ПО, подготовленные МКС, были согласованы с операторами связи.

В середине февраля ФАС подготовила проект постановления правительства, в котором описала процедуру реализации закона о предустановке российского ПО на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV. Предполагается, что с 1 июля 2020 г. начнут предустанавливаться браузеры, картографические и навигационные сервисы. С 1 июля 2021 г. - приложения для оплаты товаров, работ и услуг, мессенджеры, социальные сети и почтовые сервисы. В июле 2022 г. обязательными к предустановке могут быть программы по обеспечению аудиовизуального сервиса, а также приложения для бесплатного доступа к просмотру общероссийских телеканалов или радиоканалов.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о предустановке ПО в декабре 2019 г.

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