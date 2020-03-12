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Pacifico Energy будет управлять морскими электростанциями с помощью цифровой платформы

Это позволит рассчитывать логистику, время простоя, стоимость и объем генерирования электроэнергии

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Японский энергопровайдер Pacifico Energy заключил соглашение с норвежской компанией Shoreline о внедрении цифровой платформы для оптимизации процессов строительства, эксплуатации и технического обслуживания морских ветряных электростанций. Об этом сообщило издание ReNews.

Система O&M, разработанная Shoreline, позволит энергетической компании использовать прогностические алгоритмы для сценарного моделирования, а также оптимизировать работу стационарных и плавучих офшорных электростанций на базе заданных бизнес-сценариев. Процесс моделирования будет охватывать разработку стратегии, логистику, время простоя, доступность, стоимость и объем генерирования электроэнергии. Кроме того, Pacifico Energy сможет использовать новую систему для бюджетирования и оценки экономической целесообразности новых проектов на базе финансового моделирования.

Shoreline предоставляет облачные интегрированные решения для моделирования и анализа данных не только на этапах проектирования и строительства объектов, но и в процессе ежедневной эксплуатации. Ранее решение успешно внедрили ряд других азиатских компаний.

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