Эксперты: Саудовская Аравия и США обрушили рынки, чтобы дестабилизировать ситуацию в РФ

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Обрушение цен на нефть и мировых финансовых рынков вызвано действиями Саудовской Аравии и Вашингтона, чтобы дестабилизировать политическую ситуации в России. Об этом заявили в среду опрошенные ТАСС эксперты. Выступая в Государственной думе, Владимир Путин заявил, что Россия достойно пройдет период, связанный с падением мировых цен на нефть. "Мы видим, насколько сложно складывается ситуация в мировой политике, в сфере безопасности, в глобальной экономике. Здесь еще и коронавирус к нам прилетел, и цены на нефть пляшут и прыгают, и вместе с ними курс национальной валюты и биржи. Но, кстати говоря, воспользуюсь этой трибуной, чтобы сказать - уверен абсолютно: мы этот период пройдем. Пройдем достойно. И экономика в целом будет укрепляться, и важнейшие отрасли производства будут более мощными и конкурентноспособными".

На эту тему Обвал на мировых рынках из-за срыва сделки ОПЕК+. Главное

Эксперты, опрошенные ТАСС, изучили, что послужило причиной ценового кризиса. Большинство из них сходится во мнении, что Саудовская Аравия, проигнорировавшая и конструктивную позицию России по продлению сделки ОПЕК+, и ухудшающуюся макроэкономическую ситуацию, обрушила мировой нефтяной и финансовый рынки. Как отмечают эксперты, демарш Саудовской Аравии не случаен, поскольку ее действия направлены на дестабилизацию рынка в интересах Королевства и Соединенных Штатов Америки. Эр-Рияд и Вашингтон целенаправленно манипулируют ценами на нефть и валютным курсом, шантажом пытаясь выдавить Москву с мирового энергетического рынка. Цели Саудовской Аравии По мнению программного директора международного дискуссионного клуба "Валдай", профессора МГИМО Олега Барабанова, действия Эр-Рияда продиктованы внутриполитическими и геополитическими причинами. "На первый взгляд действия саудитов выглядят иррационально: на фоне ухудшающейся макроэкономической ситуации и падения общемирового спроса на нефть, Эр-Рияд, по сути, осознанно проигнорировал компромиссную позицию России, предложившей продлить соглашение с существующими квотами и продолжить аккуратный мониторинг ситуации на рынке. Даже в преддверии встречи стран-участниц соглашения Саудовская Аравия демонстрировала неконструктивную и жесткую позицию, целенаправленно работая на то, чтобы договоренность не была достигнута, а соглашение сорвано. Однако если взглянуть на ситуацию через призму внутриполитических перипетий Саудовской Аравии, то действия наследного принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда уже не представляются такими бессмысленными", - считает эксперт. "Король Саудовской Аравии болен, стране предстоит смена первого лица государства, а популярность наследного принца падает. Социальная напряженность в стране растет и властям важно любой ценой избежать волнений. В этой ситуации спровоцированный кризис на нефтяном рынке и последовавшая за этим паника позволили Мухаммеду провести ряд жестких политических решений, таких как арест нескольких членов королевской семьи, находящихся в оппозиции и укрепить, таким образом, собственные политические позиции", - поясняет Барабанов. Бенефициары сделки Как указал заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов, на геополитической арене Саудовская Аравия исторически играет на стороне США, и именно эти две страны стали главными бенефициарами сделки ОПЕК+. "Изначально Россия и Саудовская Аравия пошли на сделку, чтобы стабилизировать цены, когда стоимость сырья была на минимуме, - продолжил он. - Однако очень быстро сделка превратилась в инструмент экспансии американских сланцевых компаний. Поддержание стабильно высоких цен на нефть обеспечило прибыльность американской сланцевой добычи, возможность завершить создание экспортной инфраструктуры и выйти на новые крупные рынки сбыта".

На эту тему Нефтяные войны на фоне коронавируса. Как разногласия Москвы и Эр-Рияда повлияют на рынок

Эксперт напомнил, что ведущие американские нефтяные компании, такие как ExxonMobil и Chevron, получили от сделки ОПЕК+ более $50 млрд с 2016 года, экспорт нефти из США за срок действия соглашения увеличился в пять раз, а добыча выросла с 8,9 млн баррелей в сутки до 13,1 млн баррелей в сутки. "Саудовская Аравия, в свою очередь, благодаря сделке ОПЕК+ смогла успешно провести стратегическую сделку по публичному размещению акций Saudi Aramco и обеспечить реализацию амбициозной программы социальных и экономических реформ в стране. Для России же сделка ОПЕК+ стала, по сути, добровольным уходом с рынка, что повлекло за собой и потерю потенциальных доходов", - добавил он. Открытый шантаж Скоординированное обрушение нефтяного рынка было нацелено на дестабилизацию политической ситуации в России с целью заставить Москву отказаться от своих лидерских позиций на мировом энергетическом рынке, считает академик РАН, президент ИМЭМО РАН Александр Дынкин. "В этой игре, похоже, больше политики, чем экономики. Неслучайно саудиты продемонстрировали жесткость и выдвинули ультиматум как раз накануне серьезных политических событий в России - обсуждения поправок в Конституцию, инициированных президентом страны, - считает эксперт. - По всей видимости, расчет был на то, что накануне важнейшего голосования по поправкам в Конституцию можно испугать Россию дестабилизацией, связанной с обрушением цен на нефть и соответствующим давлением на рубль. Расчет был на то, что российские власти не решаться на разрыв соглашения и неизбежный обвал рынка, чтобы не провоцировать социальную напряженность в стране, и, согласившись на кабальные условия, предложенные саудитами, смиряться с дальнейшим сокращением доли российской нефти на мировом рынке". По его мнению, показательной является встреча министра финансов США Стивена Мнучина с послом России в США Анатолием Антоновым, в рамках которой Вашингтон заявил о том, что Россия должна обеспечивать контролируемую ситуацию на мировых энергетических рынках. "По всей видимости, это была не последняя встреча с представителями администрации США, которые сейчас, при поддержке саудитов, будут пытаться выдавливать Россию с мировых рынков. От начала до конца это было целью и геополитической игрой Вашингтона. Блокирование "Северного потока" - одна из ставок в этой игре. Мы видим прямое давление и вмешательство в российскую политику: открытый, публичный шантаж", - считает Дынкин. Против России и Китая Это мнение разделяет и председатель Международного института глобального анализа Vision & Global Trends Тиберио Грациани. "Я считаю, что одностороннее решение Саудовской Аравии понизить цену на нефть стало "ударом с левой руки", тактической уловкой, которая главным образом была направлена против России", - заявил эксперт. "Когда дело затрагивает любой тип энергетического ресурса, как с точки зрения развития технологии, улучшений в инфраструктуре или, как в этом случае, с точки зрения рынка или сделок на нем, вы всегда действуете, осознанно или нет, в геополитическом контексте. Поэтому решение Саудовской Аравии имеет несомненный геополитический аспект", - отметил Грациани.