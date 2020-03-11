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Распространение коронавируса нового типа

"Победа" оперативно оформит возврат средств за авиабилеты в Германию и Испанию

Авиасообщение с этими странами будет ограничено с 13 марта

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Лоукостер "Победа" обещает оперативно оформить возврат средств пассажирам за авиабилеты в Германию и Испанию. Авиасообщение с этими странами будет ограничено с 13 марта.

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"Лоукостер "Победа" приостанавливает полеты из Москвы в Берлин, Баден-Баден, Кельн, Лейпциг, Мемминген и Жирону с 13 марта 2020 года в связи с введенным авиавластями России ограничением на выполнение полетов в города Германии и Испании. Клиентам отмененных рейсов будет оперативно оформлен возврат денежных средств в полном объеме", - отмечается в сообщении.

Ранее сегодня штаб по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией на территории РФ принял решение временно ограничить авиасообщение с Италией, Германией, Испанией и Францией. Российские авиакомпании смогут выполнять прямые рейсы только из терминала F Шереметьево в Рим, Берлин, Мюнхен, Франкфурт-на-Майне, Мадрид, Барселону, Париж. Также для возвращения путешественников домой остальные рейсы в эти страны можно будет выполнять в чартерном режиме.

Ранее из-за распространения коронавирусной инфекции было ограничено авиасообщение с Китаем, Южной Кореей, Ираном.

 

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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Источник: ограничение авиасообщения с четырьмя странами Европы может затронуть 700 рейсов
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