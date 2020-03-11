S7 закрывает рейсы в Италию, Испанию, Францию и Германию

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Авиакомпания S7 приняла решение с 13 марта отменить все свои рейсы из России в Италию, Испанию, Германию и Францию. Об этом говорится в сообщении перевозчика.

"В связи с решением Минтранса РФ с 13 марта 2020 года будут временно отменены все собственные регулярные рейсы S7 Airlines из России в и из Италии, Испании, Франции и Германии, - говорится в сообщении S7. - Для возвращения путешественников будут организованы чартерные рейсы. Авиакомпания будет переоформлять на рейсы из России в Италию, Испанию, Германию и Францию только иностранных граждан, на обратные рейсы - только граждан России".

Ранее 11 марта штаб по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией на территории РФ принял решение временно ограничить авиасообщение с этими странами. Во время ограничения полетов из России в Китай, Иран и Южную Корею сообщалось, что регулярные рейсы сможет выполнять только "Аэрофлот" и только из терминала F Шереметьево. В этот раз, как следует из заявления штаба, ограничения по перевозчикам нет, но полеты российские авиакомпании смогут выполнять только из терминала F Шереметьево в Рим, Берлин, Мюнхен, Франкфурт-на-Майне, Мадрид, Барселону, Париж.