Минэнерго: РФ устраивает цена нефти в $45-55 за баррель для реализации проектов в Арктике

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Россию устраивает цена нефти в $45-55 за баррель, которая позволит стране реализовывать проекты в Арктике. Об этом в интервью агентству Reuters сказал заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин.

"У нас в процессе принятия находится пакет достаточно обширных мер поддержки развития Арктики, это очень долгосрочные проекты, в целом те меры поддержки, которые были выработаны, позволяют получать адекватную доходность в любом разумном долгосрочном диапазоне цен. Цена $45-55 за баррель позволяет работать на этих проектах. Это цена рыночного равновесия, эти проекты никогда не обсчитывались в высоких ценах. Когда мы считали систему преференций и стресс-тест, то достаточно взвешенно подходили к расчетам", - подчеркнул он.

Сорокин также отметил, что Минэнерго не считает, что Россия ведет ценовую войну с Саудовской Аравией на рынке нефти.

"Мы сейчас ни с кем не ведем ценовой войны, не ведем борьбы. Мы выступали исключительно за стабильный рынок, то есть текущая ситуация в какой-то степени является результатом наращивания добычи странами, объявления ряда действий, которые рынок трактует как наращивание объемов и строит свою модель спроса и предложения", - сказал он.