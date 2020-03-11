Источник: ограничение полетов в 4 страны ЕС может затронуть более 700 рейсов компаний РФ

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Ограничение авиасообщения между Россией и четырьмя странами Европы - Италией, Германией, Испанией и Францией - может затронуть в общей сложности более 700 рейсов российских авиакомпаний в неделю. Об этом ТАСС сообщил в среду источник в российских авиационных властях.

"До начала сокращения авиасообщения российские авиакомпании выполняли около 700 рейсов в неделю в эти страны", - пояснил он.

По его данным, в Италию до сокращения количества полетов летали пять перевозчиков ("Аэрофлот", "Сибирь", "Россия", "Победа", Уральские авиалинии"), которые выполняли около 200 рейсов еженедельно. Те же компании выполняли около 160 рейсов в неделю в Испанию. В Германию по 18 маршрутам летали "Аэрофлот, "Сибирь", "Россия", "Победа" и Utair (в общей сложности примерно 260 рейсов в неделю), во Францию - "Аэрофлот", "Сибирь", "Россия" и "Уральские авиалинии" (порядка 100 рейсов еженедельно).

В соответствии с решением оперативного штаба по борьбе с коронавирусом с некоторыми городами Италии, Германии, Испании и Франции сохранится регулярное авиасообщение, все рейсы будут обслуживаться в терминале F московского аэропорта Шереметьево, который сейчас отведен под рейсы из стран, с которыми полеты были ограничены ранее из-за вспышки коронавируса (Китай, Южная Корея и Иран). Кроме того, сохраняется возможность выполнения чартерных перелетов для вывоза пассажиров российских авиакомпаний.

У российских перевозчиков сохраняется возможность выполнять рейсы в Рим, Берлин, Мюнхен, Франкфурт-на-Майне, Мадрид, Барселону, Париж.