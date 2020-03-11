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Минэнерго: РФ в своем решении выйти из сделки ОПЕК+ оценивала последствия на десятилетия

Заместитель министра энергетики Павел Сорокин заявил, что рано или поздно, России пришлось бы выходить из соглашения

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Россия в своем решении выйти из соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи нефти оценивала последствия не на краткосрочную перспективу, а на десятилетия, понимая, что при каждом новом продлении сделка теряла свою эффективность. Об этом в интервью агентству Reuters сообщил заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин.

По его мнению, рано или поздно, но России пришлось бы выходить из соглашения. "Каждое последующее продление соглашения приводит все к меньшей эффективности этого продления: трейдеры и инвесторы начинают понимать и прогнозировать вперед, видя pipeline дорогих проектов, предсказывать все большее и большее перепроизводство в будущем", - сказал он, заметив, что одним из следствий сделки стало то, что многие производители более дорогой нефти начали вкладывать деньги в сланцевые проекты, в развитие добычи в Канаде, Бразилии, Мексиканском заливе.

"Все с самого начала понимали, что перед группой ОПЕК+ встанет выбор о возвращении части объема на рынок. Это неизбежно приведет к снижению цены: цена $65-70 - это выше цены равновесия, она неизбежно приводит к постепенному наращиванию предложения прочими участниками рынка. Это значит, что или ОПЕК+ надо снова убирать объемы с рынка, а ОПЕК+ добывает всего лишь 50% от всего объема в мире, либо надо не убирать и переживать падение цен", - добавил замминистра.

Сорокин считает, что нельзя создавать стимулы для развития дорогих нефтедобывающих проектов, так как это приведет к перепроизводству нефти через 3-4 года.

Что касается влияния коронавируса на нефтедобычу, то Сорокин заметил, что пока не может оценить масштаб ущерба, который был нанесен спросу в Китае, но, по разным оценкам, по году он мог упасть на 400 тыс. баррелей в сутки, но уже сейчас видны признаки восстановления этого рынка.

"Сейчас мы ожидаем, что мировой прирост спроса, включая Китай, на нефть по этому году может уйти в ноль - ранее мы прогнозировали рост на 0,9-1 млн баррелей в сутки. Все зависит от того, насколько сильным будет психологический эффект и масштаб принимаемых мер", - добавил он.

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