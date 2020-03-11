Минсельхоз РФ: экспорт молочной продукции в 2019 г. вырос на 6,5%

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Экспорт молочной продукции в 2019 г. вырос на 6,5% по сравнению с показателем за 2018 год и составил $279 млн, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.

"По итогам прошлого года экспорт молочной продукции вырос на 6,5% по сравнению с 2018 годом и составил $279 млн при плане $274 млн", - отмечается в сообщении.

Как отметили в Минсельхозе, плановые показатели на 2020 год составляют $333 млн, а к 2024 году Россия должна поставлять на внешние рынки товаров этой группы более чем на $800 млн.

По данным министерства, структура экспорта остается стабильной - отечественные производители успешно реализуют кисломолочные продукты, сыры, мороженое и другие товары. Наиболее перспективными для наращивания экспортных поставок являются такие виды продукции, как сухое молоко, сливочное масло, молочная сыворотка. Среди основных рынков для успешного выполнения установленных целевых показателей особо выделяются страны ближнего зарубежья, где российская продукция и ее производители хорошо известны и имеют положительную репутацию.

В Минсельхозе также сообщили о том, что заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лут провела совещание, посвященное перспективам расширения объемов и географии экспорта российской молочной продукции, в котором приняли участие руководители предприятий, а также отраслевого союза. Участники совещания обсудили вопросы транспортировки товаров, продвижения российских брендов, а также взаимодействия с Россельхознадзором при поставках молочной продукции в третьи страны. Как подчеркнула Лут, Минсельхоз России готов оказывать всю необходимую поддержку для того, чтобы российские производители данной категории товаров могли успешно конкурировать на внешних рынках.

Как сообщалось ранее, экспорт российской продукции АПК в 2019 году составил $25,5 млрд, превысив планируемый показатель в $24 млрд.