Махачкалинский порт впервые начал перевалку картофеля

МАХАЧКАЛА, 12 марта. /ТАСС/. Махачкалинский морской торговый порт (ММТП) приступил к перевалке картофеля, первое судно готово к отправке в Туркменистан, сообщила в среду пресс-служба ММТП.

"Сегодня Махачкалинский морской торговый порт впервые приступил к перевалке картофеля. Первое судно с экспортным сельскохозяйственным грузом уже готово к отправке в Туркменистан. Оно из Махачкалы берет курс на другой берег Каспия - на порт Туркменбаши", - говорится в сообщении.

По словам генерального директора ММТП Мурада Хидирова, картофель из Северной Осетии в порт был доставлен на автотранспорте в мешках и погружен на борт танкера "Балкан".

"Вес экспортного груза более 2 тыс. тонн. Перевалка осуществляется на терминалах сухогрузной гавани. Порт располагает полным комплексом технологического оборудования для осуществления экспортно-импортных операций. Еще одно судно - "Туркменистан" - пока на рейде ждет команды на швартовку, на его борт погрузят более 3 тыс. тонн картофеля", - цитирует пресс-служба Хидирова.

Руководитель предприятия отметил, что Махачкалинский торговый порт и "дальше будет расширять взаимовыгодные экономические контакты с предпринимателями из Туркмении". "В прошлом году, в частности, из Туркмении отгрузили более 2 млн тонн нефти и нефтепродуктов. В 2020 году коллектив порта рассчитывает значительно увеличить объемы их перевалки", - заключил Хидиров.

В октябре 2019 года Махачкалинский морской торговый порт впервые начал перевалку подсолнечного масла. По итогам работы за 2019 год ММТП стал лидером среди портов страны по динамике роста. Объем перевалки грузов в порту, как отмечают эксперты всероссийской информационно-аналитической газеты "Транспорт России", вырос в 1,9 раза и составил около 4,7 млн тонн.

Порт Махачкалы

Махачкалинский морской торговый порт - единственный незамерзающий и глубоководный порт России на Каспии, который принимает суда длиной до 150 м и осадкой до 4,5 м. Инфраструктура порта включает сухогрузную гавань с перегрузочным комплексом мощностью 3 млн тонн в год, причалы для генеральных, навалочных грузов и контейнеров мощностью до 1,2 млн тонн в год, железнодорожный и автопаромный терминалы мощностью 1,3 млн тонн, зерновой терминал мощностью 0,5 млн тонн в год.