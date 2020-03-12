Нефтепроизводители США грозят Эр-Рияду и Москве расследованием на предмет демпинга

НЬЮ-ЙОРК, 12 марта. /ТАСС/. Американский Альянс производителей энергоносителей намерен провести расследование с целью установить, занимаются ли Саудовская Аравия, Россия и ряд других стран демпингом цен на нефть в ущерб конкурентам из США. Об этом сообщил в среду в эфире телеканала Fox Business член исполнительного совета альянса Гарольд Хамм, глава компании Continental Resources и бывший советник президента США по энергетике.

По его версии, саудиты "сформировали одну команду с Россией и наводняют рынок нефтью, что является прямой атакой на американских производителей". "Мы преодолевали такое и раньше, поэтому не станем терять время зря", - отметил Хамм, информировав, что он только что переговорил с советом директоров Альянса производителей энергоносителей, который объединяет более 10 тыс. американских добытчиков нефти и природного газа.

"Они [Саудовская Аравия и Россия] пользуются охватывающей мир пандемией коронавируса, чтобы сосредоточить все силы на нашей индустрии и разорить ее", - утверждал Хамм. "Этому не бывать. Мы предпримем конкретные действия против них и проведем расследование на предмет демпинга со стороны этих двух стран и ряда других государств", - сказал он, выразив мнение, что Альянс производителей энергоносителей "в силах остановить" Эр-Рияд и Москву.

Ему был задан вопрос, как долго смогут продержаться американские производители нефти при нынешнем уровне нефтяных цен и при наличии у себя крупной задолженности. "Индустрии наносится неоспоримый ущерб, и они [Саудовская Аравия и Россия] знают это", - добавил Хамм, не дав прямого ответа на поставленный вопрос.

На переговорах 6 марта министры стран ОПЕК+ не смогли договориться о дальнейших параметрах сделки по сокращению добычи нефти. ОПЕК предлагала дополнительно снизить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки до конца текущего года, однако Россия на это не согласилась. С апреля все ограничения по добыче будут сняты.

Между тем эксперты, опрошенные ТАСС, в среду заявили, что обрушение цен на нефть и мировых финансовых рынков вызвано действиями Эр-Рияда и Вашингтона, нацеленными на дестабилизацию политической ситуации в России. Большинство опрошенных специалистов сходятся во мнении, что Саудовская Аравия, проигнорировавшая конструктивную позицию России по продлению сделки ОПЕК+ и ухудшающуюся макроэкономическую ситуацию, обрушила мировой нефтяной и финансовый рынки. По словам экспертов, Эр-Рияд и Вашингтон целенаправленно манипулируют ценами на нефть и валютным курсом, шантажом пытаясь выдавить Москву с мирового энергетического рынка.