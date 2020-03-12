Предсказавший кризис 2008 года аналитик предупредил о новом экономическом крахе

Коломбо известен тем, что определил "пузырь" на рынке недвижимости США, который 12 лет назад стал причиной кризиса. С тех пор, по его словам, восстановление мировой экономики осуществлялось за счет "пузырей" на ряде мировых рынков, в число которых вошли рынок недвижимости в Европе, ценных бумаг в США и другие.

"Это иллюзия экономического восстановления, которую обеспечивает надувание экономических пузырей. Думаю, сейчас они начинают схлопываться", - пояснил аналитик. Он добавил, что грядущий кризис будет еще более серьезным. В частности, ситуация усугубляется влиянием коронавируса, хотя тенденция к рецессии наблюдалась еще до того, как о новой инфекции стало известно.